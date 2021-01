🎥 Le but qui lancé le derby de la Zwanze: à la Vanzeir? "Il a peut-être essayé de me copier"

L'ambiance est au beau fixe et la confiance au zénith dans les rangs unionistes après la victoire dans le derby et avant d'aborder la Coupe de Belgique.

Inarrêtables, les Unionistes n'ont laissé aucune chance à leurs voisins du RWDM, samedi soir, dans le troisième derby de la Zwanze. Et, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas Dante Vanzeir qui a ouvert le score, mais bien Siebe Van Der Heyden. De retour de suspension, le défenseur central de l'Union a débloqué le marquoir après cinq minutes de jeu.

Grâce à un geste de pur buteur? "Quand tu es défenseur, tu ne te retrouves pas souvent dans cette position-là, mais il l'a très bien fait. Il a peut-être essayé de me copier", sourit Dante Vanzeir au micro de Bruzz TV. "Le plus important, c'était que ce but tombe rapidement, ça nous a facilité la tâche", enchaîne Siebe Van Der Heyden qui n'avait pas encore marqué cette saison.

Dante Vanzeir a d'ailleurs tenu à ponctuer le travail en inscrivant son 14e but de la saison en seconde période et en confortant la cinquième victoire de rang de l'Union qui conservera au minimum 11 points d'avance sur son premier poursuivant à l'issue du week-end.