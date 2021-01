Officiel: un nouvel atout offensif pour Waasland-Beveren

À la lutte pour son maintien en D1A, Waasland-Beveren enregistre l'arrivée de son quatrième renfort hivernal.

Lanterne rouge de Pro League, Waasland-Beveren devra sans doute se battre jusqu'au bout pour assurer son maintien. Dans ce contexte, l'arrivée de plusieurs renforts était essentielle pour Nicky Hayen. Après le médian Sivert Nilsen, le défenseur central Felix Bastians et le gardien Bill Lathouwers, c'est un joueur offensif qui débarque au Freethiel.

Jérémy Cijntje est prêté jusqu'à la fin de la saison par l'ancien club de Cyriel Dessersn Heracles Almelo. Ailier gauche et international curacien, le joueur de 23 ans n'a participé qu'à neuf matchs cette saison et n'a pas encore inscrit le moindre but, il espère se relancer au Freethiel.