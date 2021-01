Vers un retour de Cristian Benavente à Charleroi

En panne de temps de jeu à Anvers, le Péruvien cherche une solution et pourrait retourner au Mambourg.

Cristian Benavente avait commencé à séduire Ivan Leko en fin d'année 2020, inscrivant d'ailleurs son deuxième but de la saison, contre... le Sporting de Charleroi, lors du dernier match du Croate à l'Antwerp. Mais l'arrivée de Franky Vercauteren n'a pas fait les affaires du Péruvien.

Depuis le début de l'année, Cristian Benavente n'a joué que 27 minutes et n'était même plus dans les sélections lors des trois dernières sorties du Great Old. Prêté par le Pyramids FC, il n'a pas l'intention de s'éterniser et aimerait trouver une solution avant lundi soir, dernier jour du mercato.

Charleroi pourrait représenter cette solution. Le Sporting et le joueur ont des intérêts communs et sont prêts à se retrouver, selon Het Nieuwsblad. À Charleroi, Cristian Benavente retrouverait en tout cas un environnement qui lui a déjà réussi: il avait disputé 102 rencontres, inscrit 29 buts et distillé 10 assists sous la vareuse zébrée entre 2016 et 2019.