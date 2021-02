OFFICIEL: Liverpool a un nouveau défenseur

Confronté à de nombreuses blessures dans son arrière-garde, Liverpool tient le défenseur central espéré. Il s’agit bien de Ben Davies (25 ans) qui s’est officiellement engagé avec les Reds pour une longue durée.

Le montant du transfert dépasserait légèrement les 2 millions d’euros étant donné que l’Anglais, alternative après l’échec pour le Marseillais Duje Caleta-Car, arrivait bientôt à la fin de son contrat à Preston (Championship).

✍️ Welcome to the Reds, Ben Davies.