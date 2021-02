Dante Vanzeir a fait la différence : "On a prouvé qu'on formait un groupe"

Les remplaçants de l'Union Saint-Gilloise ont fait la différence. Dante Vanzeir et Casper Nielsen, buteurs en jaillissant du banc, ont renversé l'Excel Mouscron.

L'Union Saint-Gilloise n'était pas vraiment dans son match en première période, avant de se reprendre en main au retour des vestiaires ... et de voir la rencontre s'inverser quand Dante Vanzeir et Casper Nielsen sont montés au jeu, juste avant l'expulsion de Marcel Mehlem. Vanzeir, l'homme de l'égalisation, avait le sourire : "On a bien profité de nos occasions, on est restés concentrés malgré l'exclusion", estimait l'attaquant. "Je pense même qu'on aurait pu inscrire un ou deux buts de plus".

Vanzeir, meilleur buteur du club, n'en voulait pas à Felice Mazzù de l'avoir placé sur le banc. "Non, pas du tout", sourit-il. "Il y aura quatre matchs en deux semaines maintenant, donc prendre un peu de repos est une bonne chose. Ca prouve également que nous avons un groupe qui fonctionne bien".