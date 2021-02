Le grand retour de Sammy Bossut entre les perches?

Après avoir signé une prolongation, le portier de Zulte Waregem devrait retrouver une place entre les perches du Essevée dès mercredi.

Victime d'un solide choc à la tête durant la préparation, Sammy Bossut s'était relevé avec une grosse frayeur et et une fracture du crâne. Une loudre blessure qui n'est désormais plus qu'un mauvais souvenir et voilà plusieurs semaines qu'il a repris l'entraînement.

La semaine dernière, il a également signé une prolongation et s'est engagé avec Zulte Waregem jusqu'à la fin de la saison 2022-2023. Une prolongation qu'il pourrait célébrer dès mercredi, avec son premier match de la saison.

Alors que Louis Bostyn s'est imposé dans les buts, Franky Dury envisage de faire jouer son gardien expérimenté en Coupe de Belgique, contre l'Olympic de Charleroi. "Nous devons encore en discuter, mais en principe, c'est lui qui jouera", confirme le T2 du Essevée, Davy De Fauw. Un retour aux affaires est donc très probable pour Sammy Bossut qui n'a plus joué de match officiel depuis le 8 février 2020.