Capitaine Taravel fier des ses troupes après la victoire

Jérémy Taravel a joué son rôle de capitaine à merveille lors la victoire contre OHL en Coupe.

Le Français a inscrit le 1-3 et était particulièrement fier de la performance des jeunes lors de la rencontre de coupe de Belgique.

"Nous avons joué contre une équipe solide et forte. Nous pouvons être fiers de la victoire et surtout de la manière dont nous avons gagné. Les jeunes se sont montrés aujourd'hui, je ne peux qu'être fier des gars. Nous avons une bonne équipe et cela s'est vu aujourd'hui", a déclaré le capitaine après la rencontre.

L'entraîneur Yves Vanderhaeghe a déjà fait connaissance avec son nouveau groupe : "Le nouvel entraîneur a immédiatement apporté un nouveau vent et une dynamique différente dans le vestiaire. C'était un match important, et personne ne pouvait prédire comment il allait se terminer, mais nous ne pouvons qu'être fiers."

Taravel ne connaissait pas encore son nouvel entraîneur : "Je ne connaissais pas encore Yves personnellement, mais la rencontre s'est bien passée. Je connaissais également Thomas Buffel de nom, mais là encore pas personnellement. Yves a ses idées et nous en a déjà parlé. Il s'agira d'une approche différente. Nous sommes impatients de travailler, et d'être samedi pour affronter Malines. Il est temps que nous recommencions à prendre des points en championnat", conclut le défenseur.