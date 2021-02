Maurizio Sarri refuse de rejoindre l'Olympique de Marseille

L'OM peut l'oublier. Contacté par le club phocéen suite à la mise à pied d'André Villas-Boas, Maurizio Sarri ne rejoindra pas la Commanderie. En effet, d'après les informations du journaliste Fabrizio Romano, l'entraîneur italien a décliné la proposition qui lui a été soumise par les Olympiens.

Maurizio Sarri has definitely turned down OM proposal today, confirmed. 🔵 #OM https://t.co/TTmYjq98fh