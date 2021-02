Coupe de Belgique: l'Olympic ne pourra pas accueillir Eupen

Selon le tirage au sort, c'est la Neuville qui aurait dû accueillir le huitième de finale entre l'Olympic et l'AS Eupen, mais ce sera finalement le contraire.

En créant la surprise contre Zulte Waregem, mercredi soir, l'Olympic de Charleroi dont la saison en championnat est terminée, s'est offert au moins 90 minutes de rab et le droit de défier l'AS Eupen en huitième de finale de la Coupe de Belgique.

Un match qui aura lieu au Kehrweg, contrairement à ce que prévoyait le tirage au sort. L'Olympic espérait pourtant accueillir la rencontre, la décision de déplacer la rencontre à Eupen a été confirmée ce jeudi par la Pro League.

"À la suite des dernières prévisions météorologiques et d’une concertation avec les personnes compétentes de l’IRM, le manager du calendrier a décidé que les matchs des 1/8èmes de finale de la Croky Cup prévus les mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 février 2021 devront être joués sur le terrain des clubs disposant d'un système de recouvrement du terrain ou d'un système de chauffage du terrain et ce conformément aux dispositions de l'article B7.55 du règlement fédéral", précise la Pro League sur son site Web.