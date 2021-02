Mbaye Leye : "Le mois de février sera décisif"

Ce samedi soir, le Standard de Liège accueillera OHL pour le compte de la 26ème journée de la Jupiler Pro League.

Pour la réception d'OHL, Mbaye Leye ne pourra pas compter sur les retours de Fai et Amallah. "Collins continue de s'entraîner individuellement et Selim est encore blessé. Nous espérons le récupérer la semaine prochaine. Quant à Noé Dussenne, il a repris aujourd'hui les entraînements", a confié le T1 des Rouches en conférence de presse.

Dès son arrivée sur le banc du matricule 16, Mbaye Leye avait dit vouloir survivre au mois de janvier avant de parler d'objectifs à atteindre. C'est chose faite avec un bilan de 13 sur 18. Qu'en est-il du mois de février ? "L'objectif reste à peu près le même. Step by step, nous ne devons pas encore parler du top 4. Le mois de février sera décisif et décidera de la suite. Après ce mois important, nous pourrons tirer des enseignements et savoir où nous nous situons. Je connais le championnat, et deux défaites de suite vous mettent directement en difficulté", a précisé le technicien sénégalais.

"OHL fait partie des belles suprises de la saison avec Ostende"

Ce samedi soir, le Standard affrontera un concurrent direct étant donné qu'OHL n'est qu'à deux unités des Rouches au classement et donc de cette quatrième place tant convoitée. "Même si jouer à domicile ou à l'extérieur ne veut plus rien dire avec le huis-clos, je veux que nous prenions les trois points à chaque fois que nous évoluons chez nous à Sclessin. Demain, nous allons affronter une très belle équipe qui fait partie des belles suprises de la saison avec Ostende. Ils ont un trio qui fonctionne très bien avec Henry, Sowah et Mercier. Des joueurs décisifs et toujours en mouvement. À nous de trouver la solution pour les contrer. Nous allons toutefois continuer de jouer notre jeu", a prévenu Mbaye Leye.