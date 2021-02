Une mauvaise nouvelle pour Milik?

A quelques heures du Classique, l'attaquant de l'Olympique de Marseille inquiète.

Mauvaise nouvelle en vue pour l’Olympique de Marseille, à deux jours du choc contre le Paris Saint-Germain, prévu dimanche (21h) en Ligue 1. D’après les informations de la radio RMC, l’attaquant marseillais Arkadiusz Milik (26 ans, 2 matchs et 1 but en Ligue 1) est touché à la cuisse et manquera le fameux "Classique". Le Polonais, qui n’a pas participé à l’entraînement collectif ce vendredi matin, se serait blessé mercredi contre Lens (2-2), d’où son remplacement dès la 60e minute par Dario Benedetto.

La nouvelle n’est pas officielle et l’entraîneur intérimaire de l’OM, Nasser Larguet, pourrait lever les doutes en conférence de presse ce vendredi (13h). En tout cas, cela ne laisse rien présager de bon pour les Phocéens, définitivement dans le dur…