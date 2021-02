Edmilson Junior : "Avec le Club de Bruges, c'était concret"

A Al Duhail depuis 2018, Edmilson Junior s'éclate au Qatar. Mais lors du dernier mercato estival, l'ancien ailier du Standard aurait pu faire son retour en Pro League.

Chaque mercato, la rumeur d'un retour d'Edmilson en Belgique est évoquée. Mais lors du dernier mercato estival, un retour était réellement proche de se réaliser. C'est ce qu'a déclaré l'intéressé dans un grand entretien accordé à la Dernière Heure.

"Avec le Club de Bruges, c'était concret. J'ai discuté avec Philippe Clement qui me voulait. Finalement, Diatta et Dennis ne sont pas partis et j'ai donc décidé de prolonger mon contrat jusqu'en 2024 avec Al Duhail".