L'Excel Mouscron est passé à côté de son sujet: "On ne pouvait pas revendiquer mieux"

Les Hurlus restaient sur cinq matchs sans défaite en championnat, ils sont tombés de haut vendredi soir contre leurs voisins courtraisiens.

Et ils avaient vite compris que la soirée serait difficile. Après quatre minutes seulement, Zinho Gano avait ouvert le score. "On encaisse des buts dans les moments cruciaux. En tout début de rencontre. Juste avant la mi-temps. Ce sont des moments où on doit être beaucoup plus concentré", regrette Dimitri Mohamed au micro d'Eleven.

"Vite relever la tête"

Le but d'ouverture a d'ailleurs mis les Kerels en confiance. Et le KVK a déroulé ensuite. "On leur a rendu le match trop facile. On a très mal commencé et après on n'a pas vraiment su réagir. C'est décevant, mais au vu du contenu du match, on ne pouvait pas revendiquer plus."

Un match à oublier pour les Hurlus. Et le plus vite possible. "Il faudra vite relever la tête, on a un calendrier chargé et on doit prendre des points le plus vite possible", conclut Dimitri Mohamed. Les Hurlus recevront en effet leur premier poursuivant, le Cercle de Bruges, dans deux semaines. Et ils seraient bien inspirés de reprendre confiance dès leur déplacement à Gand de la semaine prochaine...