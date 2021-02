Nicolas Frutos s'exprime sur son départ : "Je reçois une chance unique"

Au DC United, l'Argentin deviendra le T2 d'Hernan Losada.

Nicolas Frutos n'a pas résisté aux sirènes américaines. Après être revenu en début de saison pour épauler Vincent Kompany en tant que T2, l'ancien attaquant a décidé de rejoindre Hernan Losada au DC United.

Sur le site officiel d'Anderlecht, Frutos a tenu à adresser un mot aux supporters : "Ce fut un choix difficile. Tout le monde connaît le lien que j'ai avec Anderlecht. [...] Ca me manquera de ne plus être au quotidien dans le club de mon coeur mais je reçois une chance unique de me développer en apprenant et en ayant plus de responsabilités".