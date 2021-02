🎥 Coupe du monde des clubs : Gignac envoie les Tigres en finale

La premiĂšre demi-finale de la Coupe du Monde des clubs opposait Palmeiras aux Tigres.

Les Tigres vainqueurs de la Ligue des champions Concacaf affrontaient les Brésiliens de Palmeiras qui viennent de remporter la Copa Libertadores. Ces derniers étaient qualifiés d'office pour les demies alors que les Tigres ont dû se défaire des Coréens d'Ulsan Hyundai jeudi (1-2) en quarts de finale.

Tigres et Palmeiras et Tigres participaient à la compétition pour la première fois de leur histoire. Et les Mexicains emmenés par André-Pierre Gignac ont eu les meilleures occasions de la première période. Le Français s'est notamment procuré deux belles opportunités.

Après le repos, la domination des Tigres était récompensée : Luan accrochait Gonzalez dans la surface et Gignac (53e) transformait le penalty. Le sulfureux Felipe Melo entrait au jeu peu après le but, pour muscler le jeu des Brésiliens.

Les Brésiliens conservaient le ballon durant le dernier quart d'heure, mais se heurtaient à une formation des Tigres compacte et serrée. La toute fin de match était intense, l'assistant indiquait près de huit minutes d'arrêts de jeu, et tous les Brésiliens étaient portés vers l'attaque. La dernière occasion du match était au profit de Vina dont la frappe passait à quelques centimètres du but de Guzman.

Finalement, les Tigres validaient leur tickets pour la finale .Une qualification historique pour la première participation du club dans la compétition. Gignac et les siens attendent le vainqueur de la rencontre entre le Bayern et les Egyptiens d'Al Ahly demain.