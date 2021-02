Francky Dury satisfait: "Un point largement mérité contre un candidat aux playoffs 1"

Zulte Waregem a arraché un point dans les ultimes secondes de la rencontre au Mambourg et Francky Dury est forcément un entraîneur satisfait. Avec un seul regret: le but concédé "trop vite" en début de rencontre.

Parce que le Essevée a dû courir après le score durant quasiment l'intégralité de la rencontre. Le but d'Amine Benchaib, tombé dès la première minute de jeu, a fait mal aux Flandriens. "C'est frustrant d'encaisser aussi vite et aussi facilement ce but", regrette Francky Dury.

"L'un de nos meilleurs matchs en déplacement de la saison"

Et pourtant, c'est le seul point négatif que souligne l'entraîneur du Essevée. Car, à côté de ça, il a été charmé par la prestation de son équipe. "On a mal commencé, mais on a très bien réagi. On s'est créé six à huit occasions franches. Dans la mentalité, c'était un très bon match et ce point qu'on arrache à la dernière minute on l'a largement mérité."

Le coach flandrien estime d'ailleurs que, sans ce but, concédé trop tôt, Zulte Waregem aurait peut-être pu revendiquer plus. "On a dominé 90% du match", avance-t-il. "Et on a disputé un match très mature, on a trouvé les solutions pour mettre à mal une bonne équipe de Charleroi, qui est un candidat au top 4. C'est l'un de nos meilleurs matchs en déplacement cette saison et je suis très content de la manière dont l'équipe a réagi."