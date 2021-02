Philippe Clement va maintenant devoir gérer un gros noyau: "Cela va avec nos ambitions"

Le Club de Bruges a réalisé un mercato hivernal assez costaud, du coup tous les postes sont doublés voir même triplés. Pour Philippe Clement, ce n'est pas un problème.

Le noyau de Bruges est impressionnant. Au regard de la feuille de match, des garçons comme De Ketelaere, Dirar, Balanta, Denswil ou encore Ricca étaient sur le banc. Philippe Clement va d'ailleurs faire face à des problèmes de luxe lors des prochaines semaines, mais ce dernier a plutôt l'air de s'en réjouir.

"Je ne vois pas où est le problème", a déclaré Philippe Clement en conférence de presse. "Avoir un gros groupe de joueurs est une bonne chose, car cela doit pousser tout le monde vers le haut. De plus, on a vu ces derniers mois qu'on aurait besoin de tout le monde. On peut évaluer après chaque match qui est à 100% pour le match prochain. Enfin, cela va avec nos ambitions et le fait qu'on joue sur trois tableaux".

Ce gros noyau a déjà fait un malheureux puisque Chang ne pourra pas jouer en Europa LEague: "C'est le règlement de l'UEFA, c'est comme ça. j'ai fait le choix de la polyvalence". On peut le voir, Clement n'a pas le moindre problème pour prendre des décisions, maintenant il va falloir que ses joueurs l'acceptent.