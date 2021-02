Un premier but à l'arrière-goût amer pour Amine Benchaib: "Ce partage fait mal"

Amine Benchaib avait, forcément, des sentiments ambivalents après le partage du Sporting de Charleroi contre Zulte Waregem.

Arrivé lors du dernier mercato estival en provenance du Sporting de Lokeren, le jeune milieu offensif aura dû attendre le 7 février pour inscrire son premier but carolo. Mais le but concédé dans les dernières minutes a sérieusement tempéré son enthousiasme. "C'est toujours agréable de marquer, mais quand tu encaisses comme ça à la fin, ça fait vraiment mal", peste-t-il.

On était bien dans le match, mais après on a trop reculé.

Pourtant, la journée aurait pu être parfaite pour lui. "C'est évidemment agréable de marquer son premier but. J'avais déjà marqué un but, mais il avait été annulé pour hors-jeu. Donc là, ça fait du bien. Comme tout le monde, je veux marquer et donner des assists", explique-t-il.

Un but, inscrit après moins d'une minute, qui aurait pu lancer Charleroi vers un récital. Mais les Zèbres ont oublié de tuer le match. "On était vraiment bien dans le match pendant 30 minutes, mais après on a trop reculé. C'est pas la première fois que ça nous arrive. C'est quelque chose qu'on va devoir travailler", conclut Amine Benchaib qui sait que les deux points perdus dimanche après-midi pourraient coûter cher au décompte final...