Premières minutes pour Landry Dimata en Espagne

Landry Dimata est monté au jeu, mais ça na pas porté chance à sa nouvelle équipe.

TOout juste une semaine après son arrivée en Espagne, Landry DImata a disputé ses premières minutes avec l'Espanyol Barcelone, à l'occasion du déplacement des Catalans sur la pelouse du Deportivo Lugo, dixième de D2 espagnole.

Une rencontre que l'attaquant belge avait débutée sur le banc. Le temps de voir son équipe concéder rapidement le premier but, des oeuvres d'Eduard Campabadal après seulement neuf minutes de jeu. Dimata est monté au jeu à la 65e et l'Espanyol a égalisé six minutes plus tard, grâce à Raul de Tomas.

Un but qui ne fait pas tout à fait le bonheur des Catalans, accrochés, après une série de trois défaites consécutives et qui voient le leader. Majorque, qu'ils affronteront la semaine prochaine, prend le large en tête de classement avec cinq points d'avance.