Anderlecht intègre cinq jeunes au noyau A jusqu'à la fin de la saison

Le RSC Anderlecht a annoncé que cinq jeunes joueurs allaient intégrer le noyau A pour la fin de saison.

"In Youth We Trust" : depuis l'arrivée de Vincent Kompany, ce slogan est devenu très important au RSC Anderlecht et la présence de joueurs comme Hannes Delcroix, Albert Sambi Lokonga, Anouar Aït El-Hadj, Francis Amuzu ou encore Killian Sardella dans le 11 ces dernières semaines prouve que le projet est plus en vie que jamais. Dans cette optique, le RSCA a annoncé l'intégration de 5 jeunes talents "made in Neerpede" jusqu'au terme de la saison.

Théo Leoni (20 ans), Nayel Mehssatou (18 ans), Alonzo Engwanda (18 ans), Nils Dewilde (18 ans) et Zeno Debast (17 ans) feront leurs débuts à l'entraînement avec l’équipe A à partir de ce mercredi. Peter Verbeke, directeur sportif du club, explique sur le site officiel : “Le noyau A est plus restreint et ceci nous donne l’occasion d’intégrer ces jeunes joueurs. Nous croyons en eux et ils méritent ce qui leur arrive. Il leur appartient désormais de prouver qu’ils peuvent franchir cette nouvelle étape. Si nous pouvons lancer les futurs Hannes Delcroix ou Anouar Ait El Hadj de cette manière, ce sera lors une très bonne affaire sur le plan sportif et financier pour le club".