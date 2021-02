Vincent Kompany favorable à la création de la Beneleague : "C'est une question de survie"

L'entraîneur du Sporting d'Anderlecht estime que ce projet doit aller jusqu'au bout.

Le projet d'une Beneleague est sur la table depuis un moment mais ne semble pas vraiment avancer. Si plusieurs réunions ont eu lieu entre les différents dirigeants, tout semble au point mort.

En octobre dernier, l'UEFA avait mis un gros coup d'arrêt au projet en avançant qu'elle refuserait de séparer les tickets européens belges et néerlandais dans le cas d'un championnat commun.

Interrogé à ce sujet lors de son passage dans La Tribune, Vincent Kompany s'est dit favorable à la création de la Beneleague : "Je suis totalement pour. C'est une question de survie".

"Au plus vite on y passe, au mieux c’est. Bientôt, les grands clubs vont s’isoler, créer des championnats à part et leur marché va doubler, tripler, voir plus", ajoute-t-il.

Pour l'entraîneur d'Anderlecht, il est essentiel d'agrandir les frontières pour "retrouver une compétitivité plus importante".