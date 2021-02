Massimo Bruno retrouve petit à petit ses sensations

Massimo Bruno le sait : ce sont les minutes de jeu qui lui permettront de revenir à son meilleur niveau.

Pour la deuxième fois de la saison, Massimo Bruno était titulaire à La Gantoise, jeudi soir en Coupe de Belgique. Et il a vécu un match à l’image de celui livré par le Sporting de Charleroi. "Comme collectivement, je me suis senti très bien en première période et en deuxième période, c’était plus difficile, avec beaucoup de courses et de travail défensif", confirme-t-il.

Mais le milieu offensif du Sporting de Charleroi le sait : c’est par là que passe le chemin qui doit l’emmener vers son meilleur niveau. "Je suis toujours content d’être sur le terrain. Plus je jouerai, plus le niveau reviendra. Je donne le maximum quand j’en ai l’occasion et le reste viendra avec le temps de jeu."

Victime d'une déchirure des ligaments il y a tout juste un an, l'ex Mauve avait fait son retour dans le groupe le 7 décembre dernier. Depuis, il a participé à 12 rencontres, dont deux en tant que titulaire, et inscrit un but: la réalisation qui avait permis aux Zèbres de s'imposer au Cerlce de Bruges le 15 décembre.