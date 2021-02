Rob Schoofs très heureux après la nouvelle victoire de Malines : "Un bonheur de venir gagner ici deux fois en trois jours"

Alors que Malines se dirigeait vers une défaite au Beerschot après un but marqué par Holzhauser sur penalty à la 52e, le KaVé a planté deux buts durant les arrêts de jeu via Walsch (90e) et Druijf (90e+4) . Les Sang et Or étaient heureux à l'issue de la rencontre.

Le milieu de terrain Rob Schoofs était évidemment très satisfait après le match. "S'imposer ici, c'est vraiment génial. Jouer le Beerschot est toujours spécial. Ils voulaient se venger après leur défaite en Coupe et c'était un match important de championnat ce week-end. Venir gagner au Kiel deux fois en trois jours procure une grande satisfaction. C'est encore mérité, mais ce fut un match difficile. Le Beerschot a failli l'emporter, mais nous avons inversé la tendance dans les arrêts de jeu. Les trois points sont les bienvenus et je pense que nous devrions être plus haut dans le classement normalement", a déclaré Rob Schoofs à l'issue de la rencontre. Grâce à cette victoire, le KV Malines revient dans le top 8. "Il nous a fallu beaucoup de temps pour entrer dans le top 8. D'autres équipes comme le Beerschot et OHL par exemple ont connu un excellent départ. Il nous a donc fallu un certain temps pour nous rapprocher d'eux. Nous allons essayer de continuer comme ça, mais nous ne voulons pas nous mettre trop de pression. Nous verrons où cela nous mènera", a conclu le milieu de terrain.