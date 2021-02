Un an de plus pour Olivier Deschacht? C'est le souhait de Francky Dury

Un appel du pied de Francky Dury qui "ne veut rien forcer".

Olivier Deschacht célébrera ses 40 ans mardi, mais il en a encore sous le pied. C'est ce qu'a pu constater Francky Dury à l'occasion de la victoire de Zulte Waregem à Saint-Trond. "Je lui ai demandé s'il n'y avait pas une erreur sur son acte de naissance, il a joué un match fantastique", commente le coach du Essevée au micro d'Eleven Sports.

Et Francky Dury espère d'ailleurs qu'Oli rempilera pour une saison à l'issue de son contrat, qui expire le 30 juin prochain. "Je lui laisse la liberté, je ne veux rien forcer, mais je serai le premier à lui demander de faire encore un an. Mais on verra, il y a aussi une vie après le football."

Après plus de 20 ans au plus haut niveau, Olivier Deschacht aura-t-il encore envie d'ajouter 12 mois et quelques matchs à son compteur? L'ancien Mauve a, jusqu'ici, laissé planer le doute...