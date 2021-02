📷 Les supporters d'Anderlecht s'adressent à Nmecha : "Reste un an de plus"

Lukas Nmecha est prêté cette saison à Anderlecht par Manchester City et répond plutôt bien aux attentes. Le meilleur buteur des Mauves peut-il rester au Lotto Park ? Les supporters l'espèrent.

La Mauves Army a ainsi adressé un message en anglais dans le texte à Lukas Nmecha via une banderole affichée à Neerpede : "Lukas, tu n'as pas encore eu l'occasion de nous rencontrer. Reste un an de plus", supplient les ultras du RSC Anderlecht. Nul doute que Peter Verbeke et le RSCA feront tout pour garder leur attaquant, auteur de 14 buts cette saison.