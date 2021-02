Pierre François un an de plus à la tête de la Pro League

Le suspens était total concernant le contrat de Pierre François, qui se terminait en fin de saison.

Pierre François devrait voir son contrat prolongé pour un an à la tête de la Pro League. Le bail du CEO arrivait à son terme, mais aurait été étendu, sous réserve de ratification par le Conseil d'Administration. Cependant, il s'agira d'une extension pour un an seulement et pas deux ; la Pro League entamera donc activement les recherches pour trouver le successeur de François pour 2022. Il ne s'agit donc pas d'un nouveau mandat pour l'ancien dirigeant du Standard.