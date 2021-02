Xavi : "J'espère entraîner le Barça"

Nouvelle déconvenue pour le FC Barcelone ce mardi soir en Ligue des champions après une lourde défaite à domicile contre le PSG (1-4) lors du huitième de finale de la Ligue des champions.

A l’heure où l’avenir de Lionel Messi est plus qu’incertain, la situation sportive du Barça n’inspire pas à l’optimisme après cette lourde défaite concédée à domicile face au PSG. La position de Ronald Koeman devient inconfortable et le technicien néerlandais ne donne pas l’impression d’avoir la solution à tous les maux catalans.

Erigé comme promesse de campagne par certains candidats à l’élection présidentielle du Barça pour prendre place sur le banc catalan à partir de la saison prochain, Xavi ne dit pas non. L'Espagnol en a même remis une couche au lendemain de la déroute barcelonaise en Ligue des Champions. "Actuellement je suis à Al-Sadd, je vais très bien, dans le meilleur club du Qatar et à partir de là, nous verrons ce que l'avenir nous réserve', a-t-il déclaré à la FIFA. "Tout le monde me voit comme entraîneur du Barça. J’espère l'être un jour, je ne peux pas le pas cacher", a souligné l'ancien milieu de terrain.

"Ce que j’aimerais, je l’ai dit déjà à de nombreuses reprises, mais j’ai toujours du respect pour l’entraîneur actuel qu’est Ronald Koeman et pour le club, qui sont en pleine compétition et je leur souhaite le meilleur. Maintenant, il y a des élections et nous allons voir quel président sortira, mais bien sûr, oui, c'est un désir d’entraîner le Barça, sans aucun doute."