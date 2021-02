Europa League : Manchester United corrige la Real Sociedad et Januzaj, Tottenham cartonne et l'AC Milan cale

Plusieurs rencontres des seizièmes de finale aller d'Europa League avaient lieu en ce début de soirée après le partage du Club de Bruges au Dynamo Kiev (1-1)

Wolfsberger AC-Tottenham 1-4

Toby Alderweireld était bien entendu aligné par José Mourinho. Les Spurs se sont baladés et marqué rapidement via Heung-min Son bien servi par Gareth Bale (13e), 0-1. Le Gallois doublera la mise quelques minutes plus tard (29e), 0-2. Lucas enfoncera un peu plus le clou après la demi-heure de jeu (34e), 0-3. Michael Liendl réduira le score sur penalty après la pause (55e), tandis que Carlos Vinicius mettra fin aux espoirs des locaux (85e).

Slavia Prague-Leicester City 0-0

Youri Tielemans était titulaire ce jeudi soir du côté des Foxes.

Real Sociedad-Manchester United 0-4

Adnan Januzaj était dans le onze basque au coup d'envoi. Bruno Fernandes, bien lancé par Marcus Rashford, ouvrira le score (27e), 0-1. Le Portugais ira ensuite de son doublé sur une déviation de Daniel James (57e), 0-2. Rashford, lancé par Fred (64e), et James (90e), aggraveront encore le score.

Étoile Rouge de Belgrade-AC Milan 2-2

Alexis Saelemakers a débuté la rencontre sur le banc.

Kanga (pen. 52e) et Pavkov (90e+4) ; Pankov (CSC 42e) et Hernandez (pen. 61e)

Braga-AS Roma 0-2

Dzeko (5e) et Mayoral (86e)

Krasnodar-Dinamo Zagreb 2-3

Berg (28e) et Claesson (69e) ; Petkovic (15e et 64e) et Atiemwen (75e)

Young Boys Berne-Bayer Leverkusen 4-3

Fassnacht (3e), Siebatcheu (19e et 89e) et Elia (44e) ; Schick (49e et 52e) et Diaby (68e)

Olympiacos-PSV Eindhoven 4-2

Bouchalakis (9e), M'Vila (37e), El Arabi (47e) et Masouras ; Zahavi (14e et 39e)