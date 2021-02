Gianni Bruno triste pour Eden Hazard : "L'impression que le sort s'acharne"

Les deux joueurs se sont connus et côtoyés lors de leur passage au LOSC entre 2007 et 2012.

2020 et le début de l'année 2021 n'auront pas épargné Eden Hazard en termes de blessures. Touché à la cuisse depuis plus d'une semaine, le Diable Rouge revient doucement sur les terrains d'entraînement.

S'il ne donne pas de nouvelles de façon directe, Eden Hazard est en contact avec d'autres joueurs dont Gianni Bruno. Dans une interview accordée à Sudpresse, le joueur de Zulte Waregem s'est confié sur la situation de son ami connu au LOSC.

"Forcément, c’est dommage ce qui lui arrive en ce moment, mais je suis certain qu’il va bien se rétablir et qu’il reviendra plus fort", confie Bruno qui souligne qu'Eden n'avait jamais vécu une telle situation depuis le début de sa carrière chez les pros.

Une situation difficile pour le mental des joueurs qu'a connu Gianni Bruno : "On a l’impression que le sort s’acharne sur nous. Mais il faut se montrer patient, prendre le temps de se soigner et tout mettre en œuvre pour trouver ce qui n’a pas été".