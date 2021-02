Record historique pour Eupen, Ostende peut nourrir des regrets

Ce samedi après-midi, Eupen accueillait Ostende lors de la 28ème journée de Jupiler Pro League.

Après sa déconvenue à Waasland-Beveren, Eupen avait à coeur de renouer avec la victoire tandis qu'Ostende se déplaçait au Kehrweg pour prendre les trois points et ainsi conforter sa quatrième place au classement.

La première période aura été rythmée mais très pauvre en occasions tant les deux équipes se sont neutralisées et ont fait durer le round d'observation. La première grosse opportunité aura lieu peu après la demi-heure de jeu avec un sauvetage cinq étoiles d'Agbadou sur une frappe puissante à bout portant de Kvasina (35e). Les deux formations rejoindront leur vestiaire respectif sur un score nul et vierge (0-0).

© photonews

En début de deuxième mi-temps, Hulsager distillera une très belle passe à Vandendriessche bien placé au point de penalty mais le Français croquera sa frappe (47e). Une minute plus tard, Ostende ouvrira le score via Hulsager très bien servi par Bataille (48e), 0-1.

© photonews

Eupen réagira via quelques percées mais la défense côtière bien vigilante empêchera les Pandas d'être dangereux dans les seize derniers mètres. La première réponse eupenoise sera signée Boljevic mais sa frappe molle sera captée par Hubert (64e). La formation germanophone poussera afin d'arracher le partage et y parviendra grâce à Baby. À la réception d'un centre de N'Dri, l'ancien joueur de Charleroi et de l'Antwerp décochera une magnifique frappe qui fera trembler le filets (84e), 1-1.

© photonews

Eupen prend un bon point mais continue de faire du sur place avec 33 points désormais, soit le record absolu des Pandas en D1A. Ils n'avaient jamais eu plus de 32 unités en première division belge.

De son côté, Ostende peut nourrir des regrets tant la victoire était proche. Les Côtiers conservent leur 4ème place avec 43 unités au compteur mais pourraien se faire dépasser à l'issue du week-end.