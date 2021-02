Officiel : Laurent Ciman fait son retour à Montréal !

Laurent Ciman met un terme à sa carrière de joueur et devient entraîneur-adjoint au CF Montréal, où il épaulera Thierry Henry.

Pour sa première expérience à l'étranger, le Belge avait porté les couleurs de l'Impact entre 2015 et 2017 avant de s'envoler pour le Los Angeles FC.

Après une dernière pige à Toronto la saison dernière, il revient à Montréal où il prendra place dans le staff de Thierry Henry en tant qu'entraîneur-adjoint, sur le banc du club qui s'appelle désormais le CF Montréal.

Le défenseur, passé par Charleroi, Bruges ou encore le Standard raccroche ses crampons et débute un nouveau chapitre de sa carrière : "Je suis très content d’être de retour à la maison. C’était mon souhait depuis longtemps et j’ai cette grande opportunité pour moi et ma famille. Je veux maintenant apporter ma pierre à l’édifice", confiait le Belge.

Ciman retrouvera Olivier Renard (directeur sportif) qui se réjouit également de son retour : "Nous sommes très heureux. C’est une association logique et souhaitable, sachant l’attachement que Laurent a toujours eu pour ce Club et cette ville. Nous pourrons compter sur son expérience après une belle carrière."