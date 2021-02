Neymar de retour à l'entraînement, Leonardo défend sa star brésilienne

L'hygiène de vie de Neymar a été pointée du doigt après la nouvelle blessure dont la star du PSG a été victime, qui plus à une période lors de laquelle le Brésilien est trop souvent absent. Leonardo a défendu son joueur.

Comme trop souvent ces dernières années, Neymar s'est blessé et a notamment manqué le 8e de finale aller de Ligue des Champions. Cependant, la star du PSG a fait son retour à l'entraînement cette semaine et semble en avance sur son programme. Leonardo, directeur sportif parisien, a tenu à défendre son joueur sur France Bleu : "Ca me gêne un peu d'entendre parler de son hygiène de vie. Ce sont des lieux communs. Personne ne peut sortir depuis un an ! S'il est blessé en raison de son hygiène de vie, que fait-il chez lui?", lance-t-il.

"Beaucoup de joueurs sont blessés, et pas seulement au PSG (...) L'engagement de Neymar ces derniers temps est irréprochable, on ne peut rien dire sur ce point. Ce n'est pas juste, Neymar a beaucoup donné et continuera comme ça", conclut Leonardo.