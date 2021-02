Un jeune de Manchester United a battu un record en Europa League ce jeudi

Manchester United s'est hissé en 8es de finale de l'Europa League après avoir fait le plus dur à l'aller et des jeunes joueurs ont donc obtenu du temps de jeu.

C'est le cas du jeune Shola Shoretire (17 ans), qui est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de Manchester United à disputer un match d'Europa League : monté au jeu à la 73e minute à la place de Mason Greenwood, Shoretire a effacé des tablettes, à 17 ans et 23 jours, le record du Nord-Irlandais Norman Whiteside (17 ans et 131 jours), qui datait de 1982.

Manchester United avait fait le plus dur au match aller (0-4 à la Real Sociedad) et s'est contenté d'un nul vierge (0-0) ce jeudi pour atteindre les 8es de finale de l'Europa League.