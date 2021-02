Tielemans et Leicester out : Brendan Rodgers prend la contre-performance sur ses épaules

Grosse contre-performance de Leicester City, éliminé dès les 16es de finale de l'Europa League par le Slavia Prague. Brendan Rodgers assume.

C'est l'un des gros revers de la soirée d'Europa League : face au Slavia Prague, Leicester City s'est incliné (0-2) à domicile et a pris la porte. Youri Tielemans était titulaire mais s'est vu chargé par Rodgers d'une mission plus offensive qu'à l'accoutumée, sans succès. "C'est ma faute. Je construis l'équipe en fonction des joueurs disponibles et clairement, cela n'a pas marché comme prévu", regrette l'entraîneur des Foxes dans des propos relayés par le Daily Mail.

Résultat : Leicester s'est retrouvé mené dès le retour des vestiaires, et un second but signé Sima à la 79e a tué le match. "Globalement, ils étaient meilleurs que nous et méritaient de passer. Nous devons apprendre de ça. Nous avons bien entamé le match, il fallait être patient, mais nous ne nous sommes pas créés énormément d'occasions", continue Brendan Rodgers. "C'est plus facile à accepter à partir du moment où nous n'étions tout simplement pas assez bon sur les deux matchs. Nous avons apprécié cette expérience européenne et serons meilleurs la saison prochaine".