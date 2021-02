Ostende ne lâche rien pour les PO1 et met la pression sur ses poursuivants !

Sans briller, le KV Ostende a pris trois points cruciaux en vue des PO1 ce samedi face au KV Malines.

Le KV Ostende a envoyé un signal clair ce samedi : il faudra aller les chercher pour les sortir de ce top 4 auquel les Côtiers ont décidé de s'accrocher. Face au KV Malines, qui pouvait toujours rêver de playoffs également, le KVO n'a pas brillé mais a assuré l'essentiel - les trois points, face à des Sang & Or qui auront touché le poteau à trois reprises.

Dans une rencontre qui aurait pu être interrompue, voire arrêtée en raison d'un brouillard à couper au couteau, Ostende a d'abord fait la différence sur penalty via Gueye (27e, 1-0). Mrabti avait touché le montant quelques minutes plus tôt ... et fera de même quelques minutes après l'ouverture du score. En seconde période, c'est au tour de Ferdy Druijf de heurter le poteau et la chance de Malines a tourné : Capon portera l'estocade à la 86e, faisant le break (2-0).

Avec ce résultat, le KVO garde 4 points d'avance sur ses poursuivants et assure donc sa place dans le top 4 pour le week-end ... tout en mettant une énorme pression sur les autres prétendants aux PO1, à commencer par Anderlecht et le Standard : malheur au vaincu dans le Clasico ce dimanche ...