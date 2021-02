Miazga et Cullen connaissaient l'importance du Clasico : "Nos équipiers nous en parlent"

Matt Miazga et Josh Cullen ont découvert Sclessin dans un drôle de contexte - un match entre équipes dans le creux, sans public. Mais l'importance du match était comprise.

Matt Miazga et Josh Cullen avaient déjà disputé un Clasico au Lotto Park, mais devaient encore faire connaissance avec Sclessin ; c'est chose faite, mais dans un contexte que le Covid-19 rend évidemment très spécial. Ce qui n'empêche pas l'Américain et l'Irlandais de comprendre l'importance d'un tel match. "On le comprend à travers la communication du club, via ce qu'en disent nos équipiers. Pas vraiment par les réseaux sociaux car à l'approche d'un match, les joueurs préfèrent se tenir éloignés de ce qui s'y dit", explique Josh Cullen en conférence de presse.

"Mais il faut dire ce qui est, nous n'avons pas été à niveau ces derniers temps et nous devions quelque chose à notre public. Chaque match est important quand vous jouez dans un club comme Anderlecht mais il n'y avait pas de meilleure occasion qu'un Clasico pour rebondir", continue le médian, auteur d'un très gros match au milieu.

Matt Miazga renchérit : "Comme l'a dit Josh, ce sont nos équipiers qui nous font comprendre l'importance d'un tel match, ceux qui ont grandi en Belgique et vivent cette rivalité. Ca rend le match très important pour nos supporters, on le sait. Josh a vécu son lot de derbies en Angleterre, j'en ai connu aussi depuis mon arrivée en Europe. On devait briller pour nos fans et on l'a fait".