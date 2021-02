Le conseil de Marc Degryse à Vincent Kompany : "Il doit être plus flexible"

Ces dernières semaines, les critiques ont repris de plus belle sur Vincent Kompany suite aux derniers résultats du Sporting.

L'entraîneur d'Anderlecht a fait des choix qui n'ont pas été compris de tous, dont Marc Degryse : "Ses choix de joueurs, est-ce parce qu'il ont joué un mauvais match au Cercle qu'il y a eu ces changements ? Pourquoi Miazga n'a-t-il pas joué contre Courtrai et a été remplacé par Lissens ?", évoque le consultant dans Het Laatste Nieuws.

Le média néerlandophone avait avancé que Lissens avait été préféré suite à ses bonnes performances à l'entraînement durant la semaine : "Mais est-ce qu'un entraînement vaut plus que les 20 rencontres déjà jouées par Miazga ? J'ai le sentiment que Kompany attache beaucoup de valeur et d'importance aux séances d'entraînement. Mais il doit être plus flexible", analyse l'ancien Diable Rouge.

"Flexibilité : vous avez des joueurs qui ne sont capables de performer qu'en match, et des joueurs qui s'entrainent bien mais qui n'arrivent pas à répéter leurs bonnes performances durant le match. S'il y a une chose que je pouvais murmurer à Kompany, c'est bien cela. Et en ce qui concerne le style de jeu, vous n'avez pas toujours besoin de construire depuis l'arrière", indique Marc Degryse.

Enfin, l'ancien meneur de jeu Mauve continue de croire en Kompany et pense qu'il peut devenir un excellent entraîneur à l'avenir.