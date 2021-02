🎥 D1B : Seraing ramène les trois points du Lierse

Les Métallos ont assuré l'essentiel en terres anversoises.

En déplacement du côté du Lierse Kempenzonen, Seraing s'est imposé par le plus petit écart et ramène trois points importants à la maison. Les hommes d'Emilio Ferrera ont pu compter sur Mikautadze pour inscrire l'unique but de la rencontre sur penalty à la 32e minute de jeu.

Cette victoire permet aux Métallos de conserver leur deuxième place au classement avec 35 unités. La dernière rencontre de cette 21e journée de D1B opposera Westerlo à Deinze. Les Campinois ont l'opportunité de revenir à un point de Seraing en cas de victoire