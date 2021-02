Un déplacement capital pour les Hurlus

L'Excel Mouscron se déplace sur la pelouse du Beerschot, dimanche soir. Un match capital pour les Hurlus qui ont plus que jamais besoin de points dans le bas de classement.

Refroidi par le Cercle de Bruges la semaine prochaine, l'Excel Mouscron a pris un coup sur la tête. Les Hurlus abordent leur sprint final dans une position inconfortable: avant-dernier, l'Excel n'a qu'un petit point d'avance sur la lanterne rouge et trois de retard sur le Cercle de Bruges, qui s'est complètement relancé à la faveur d'un six sur six contre ses deux concurrents directs.

Mais le Beerschot sera un sacré client pour les hommes de Jorge Simao. Les Anversois ont retrouvé le chemin de la victoire à Genk la semaine dernière, mais ils doivent absolument gagner pour ne pas voir le top 4 s'éloigner. En cas de défaite, l'équipe de Will Still aurait six points de retard sur la quatrième place d'Ostende.