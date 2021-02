Westerlo écrase Deinze et reste dans la course aux barrages

Qui disputera les barrages de D1B face au 17e de D1A ? Le suspens reste total. Westerlo a dominé Deinze ce dimanche.

Après la victoire de Seraing au Lierse, Westerlo devait l'emporter pour rester dans la roue des Métallos et ne s'est pas fait prier : les Campinois ont dominé Deinze et restent à un point de la seconde place, synonyme de barrage pour l'accession à la D1A. Vetokele, Keita et Cicek (deux fois) ont permis à Westerlo de l'emporter 4 buts à 0 face à Deinze.

Ce mercredi, Westerlo peut frapper fort : les 3es reçoivent le Club NXT, tandis que Seraing se déplace au RWDM. Deux matchs en retard qui peuvent complètement changer les choses et mettre Westerlo sur de bons rails en vue de la seconde place.

28/02/2021 16:00 Lierse Kempenzonen - RFC Seraing 0-1 28/02/2021 20:00 Club Brugge NXT - RWDM 1-3 28/02/2021 20:00 Westerlo - SK Deinze 4-0