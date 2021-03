Le président du Barça perquisitionné et arrêté par la police catalane !

Il n'y a décidément que peu de calme dans la baraque barcelonaise ces derniers mois. Nouveau coup de tonnerre : le président Josep Maria Bartomeu a été perquisitionné et arrêté par la police catalane.

La police catalane a perquisitionné ce lundi matin les locaux du FC Barcelone dans le cadre de l'enquête autour du président Josep Maria Bartomeu, accusé d'avoir utilisé une agence de communication ainsi que détourné des fonds pour son usage personnel à hauteur totale d'un million d'euros puisé dans les caisses du club.

D'après les informations de la chaîne catalane CadenaSER, Bartomeu aurait été arrêté par la police à la suite de cette perquisition et placé en garde à vue. L'ancien directeur général du Barça Oscar Grau et le chef des services juridiques Roman Gomez Ponti auraient également été arrêtés. Pour rappel, Josip Maria Bartomeu est président démissionnaire du FC Barcelone et sera remplacé au terme d'élections à venir.