Pascal Struijk Diable Rouge ? "Il correspond aux critères, nous devons être proactifs"

Il pourrait être l'un des lapins tirés du chapeau de Roberto Martinez lors de sa prochaine sélection : Pascal Struijk, défenseur de Leeds United, est très suivi par le coach des Diables Rouges.

Son nom était presque inconnu du public belge il y a quelques mois, mais est désormais sur toutes les lèvres : Pascal Struijk (21 ans) va-t-il devenir Diable Rouge dans les semaines à venir pour l'entame de la campagne qualificative au Mondial 2022 ? C'est une réelle possibilité, comme l'a confirmé Roberto Martinez pour l'émission Complètement Foot de Vivacité. "Notre fédération doit être proactive et jouer les premiers rôles ; je crois qu'avec Pascal, ça a été le cas", déclare le Catalan.

Reste à voir si cette proactivité débouchera sur une sélection de Struijk. "Nous devons regarder vers l'avenir : nous n'avons pas ce genre de profil, un défenseur central gaucher (nda : Elias Cobbaut avait pourtant été repris dans ce rôle, tout comme Hannes Delcroix). Jan Vertonghen et Thomas Vermaelen ont plus de 30 ans", pointe Martinez. "Nous prendrons une décision à l'approche du camp de mars. Il y a deux ou trois autres joueurs que nous tentons d'attirer, mais je ne révélerai pas leurs noms. Plus vite nous pourrons les faire venir travailler avec nos joueurs, mieux ce sera (...) Mais actuellement, nous n'avons pas encore pris de décision".