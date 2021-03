Will Still déçu par "les 85 premières minutes" du Beerschot contre Mouscron

Le coach anversois n'a pas apprécié la prestation de son équipe et il n'a pas hésité à le signaler.

Contre l'Excel Moucron, le Beerschot avait l'occasion de recoller au peloton de tête, il n'a pas su la saisir. Même si les Anversois ont accroché un point dans les dernières minutes. "Ce sont des sentiments mitigés", note Will Still. "Je suis déçu des 85 premières minutes. Nous n'y avons pas mis assez d'implication et d'énergie, mais je suis quand même content du point", regrette-t-il.

L'Excel a en tout cas posé bien des problèmes aux Anversois. "Mouscron est une équipe avec une excellente organisation, nous devions bouger plus et prendrez plus d'initiatives. Après le repos, on a essayé de changer les choses avec un autre système, mais le deuxième bu est tombé. Ce 0-2 était un coup dur, mais nous avons montré du caractère pour revenir au score", conclut Will Still.