Premier League : Benteke et Crystal Palace barrent la route de Manchester United

Kevin De Bruyne peut remercier les Eagles. Ce mercredi soir, Crystal Palace a tenu en échec Manchester United, à Londres, dans le cadre de la 29ème journée de Premier League. Ce résultat nul fait surtout les affaires de l'international belge et de Manchester City dans la course au titre.

Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge. Il faut dire que la rencontre a été bien terne, avec seulement trois tirs cadrés sur l'intégralité de la rencontre (2 pour les Eagles et 1 pour les Red Devils). Titulaire au coup d'envoi, Christian Benteke a disputé l'intégralité du match mais n'a pas trouvé la faille. De son côté, Michy Batshuayi n'est pas monté au jeu. Score final : 0-0.

