Pro League: Des fortunes diverses pour les T1 qui ont pris fonction en janvier

En Pro League, en ce début d'année 2021, plusieurs clubs ont changé d'entraineur. A cinq journée de la fin du championnat, où en sont-ils avec leurs différentes équipes ?

Ils sont 4: les Belges Franck Vercauteren (64 ans), Will Still (28 ans), Yves Vanderhaeghe (51 ans), et le Slovène Luka Elsner (38 ans). Ils ont pris respectivement, début 2021, les rênes de l'Antwerp, du Beerschot, du Cercle de Bruges et de Courtrai.

Franky Vercauteren (Antwerp, 2ème): son premier match en championnat avec Antwerp remonte au 17 janvier 2021. Il en est aujourd'hui à neuf matchs, cinq victoires, deux nuls et deux défaites. Un bilan positif pour l’ancien entraineur d’Anderlecht. Mais pour garder sa position de dauphin, les anversois devront cravacher dur, car ils joueront des gros morceaux avant la fin du championnat. Après Courtrai ce weekend, The Great Old ira défier Club Bruges le 21 Mars, avant de recevoir Anderlecht le 5 Avril. Ensuite, il se déplacera à Mouscron le 9 Avril avant de terminer le 16 à domicile contre Genk.

© photonews

Yves Vanderhaeghe (Cercle de Bruges 16ème): Sa mission est l’une des plus périlleuses: sauver la barque du Cercle de Bruges qui chavire. Il a commencé d'entrée avec une défaite face à Malines 1-0 à domicile le 6 février. Mais quelques jours après, il réussit un nul et vierge contre Anderlecht, avant de lancer son offisive à l’occasion des 27e et 28e journées. Le Cercle de Bruges domine respectivement Mouscron et Waasland - Beveren.

Yves Vanderhaeghe fait donc passer le Cercle de Bruges des ténèbres (17ème) à la lumière(16ème place). Les prochaines sorties des Groen en Zwart ne seront pas trop compliquées. Ils n’auront pas affaire ni aux relégables ni au leader, mais ils doivent se méfier de ceux qui croient encore au PO1 (Ostende, OH Louvain et Beerschot).

Luka Elsner (Courtrai 13ème): le Slovène qui a remplacé Yves Vanderhaeghe à la tête de Courtrai le 31 Janvier a enregistré deux victoires et deux défaites. Courtrai, qui était 15ème avant son arrivée, occupe actuellement la 13ème place au classement et serait hors de danger par rapport à la relégation.

Lors des cinq prochaines journées, Luka et ses poulains auront deux gros matchs, le premier à Anvers samedi prochain et le second face au leader Club Bruges le 3 Avril.

© photonews

Will Still (Beerschot 8ème): il est le plus jeune des entraineurs à avoir pris fonction en 2021, et d'ailleurs le plus jeune de l’histoire du championnat d’élite belge. Lui qui n’a jamais coaché en tant que T1 en D1A a loupé son entrée en compétition, avec une défaite de 3 buts à 1 à Eupen. Mais il n’a pas tardé à se mettre dans le bain en allant gagner à Zulte Waregem (3-0) le 24 janvier dernier. Depuis son arrivée, il a remporté trois victoires , deux nuls et a concédé trois défaites.