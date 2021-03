Cyriel Dessers a joué un bon match, mais n'a pas marqué de but : "Peut-être que nous comptions trop sur le talent"

Paul Onuachu avait été laissé au repos pour le match de Coupe face à Malines. Cyriel Dessers était le remplaçant du taureau d'or. L'homme qui était le meilleur buteur de l'Eredivisie la saison dernière a bien joué, il ne manquait que la cerise sur le gâteau.

Genk a pris la mesure de Malines ce jeudi soir (4-1). "Cela fait en effet un certain temps que je n'ai pas été autorisé à débuter une partie", a déclaré Dessers à l'issue de la rencontre. "C'était un match important, donc il y avait une certaine pression. Je suis fier de notre façon de jouer, surtout dans les vingt premières minutes avec les deux buts inscrits. Nous avions un plan clair, et nous l'avons parfaitement exécuté aujourd'hui. En Belgique, il faut y aller à fond à chaque match. Il ne suffit pas de compter sur le talent, nous l'avons peut-être trop fait ces dernières semaines", a confié l'attaquant limbourgeois.

Cyriel Dessers a été l'auteur d'une bonne prestation mais celle-ci n'a pas été ponctuée d'un but. "J'ai joué un bon match, mais je peux encore m'améliorer. Surtout ces deux ballons en première mi-temps (Dessers a trop hésité devant le gardien de but)... Si vous avez un certain rythme de match, ces ballons rentrent. Et puis, dans la phase finale, il y a eu cette volée. Hrosovsky a parfaitement joué la balle, moi aussi je l'ai parfaitement frappée... Dommage, mais j'espère marquer en demi-finale ou en finale", a déclaré l'ancien attaquant d'Heracles.