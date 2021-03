Eupen et OHL font exploser le marquoir

Du soleil, des buts, du suspense: celui qui a choisi de passer son samedi devant ce duel entre Eupen et OHL n'a pas perdu son temps. Les deux équipes n'ont pas garé le bus.

Après la qualification pour les demi-finales de la Coupe de Belgique, Eupen retrouvait le championnat et donc OHL ce samedi. Une victoire et les playoffs 2 étaient encore accessibles... mais la défense des Pandas a une nouvelle fois flanché par moments.... comme celle d'OHL, ce qui nous a offert un match spectaculaire.

Pourtant, dès le début de la rencontre, l'Alliance a eu l'occasion de prendre les commandes. Musona est retenu dans le rectangle, l'arbitre siffle le pénalty, mais Prevljak tire... en plein milieu. Cet évènement réveille OHL qui doit l'emporter pour encore croire au top 4. Tamari, par deux fois, se montre dangereux, tout comme Mercier, mais la rencontre va s'emballer en deux minutes.

C'est tout d'abord Malinov qui ouvre le score, d'une superbe frappe du gauche qui trompe Defourny via l'intérieur du poteau (27', 0-1). Dans la foulée, un centre de N'Dri traverse le rectangle, Heris vient de la deuxième ligne et envoie une frappe aussi lourde que précise dans le but de Romo (28', 1-1). Le festival de buts va continuer: Henry redonne l'avantage à ses couleurs (36', 1-2), avant d'avoir le moment-VAR du match.

Boljevic est accroché dans le rectangle, et une bonne minute plus tard les images revisionnées font changer l'arbitre d'avis. Cette fois, c'est Musona qui égalise sur penalty (44', 2-2). La première période est terminée et les vis ne seront pas serrées à la mi-temps.

En effet, les deux équipes veulent s'imposer. Musona trouve la barre, Boljevic passe tout près d'une contre-attaque... qui est stoppée par Jemelka qui sert Mercier, absolument seul dans l'axe. Ce dernier ne se prive pas d'un but (54', 2-3). Ce n'est pas terminé, puisque Musona est de retour depuis 2 semaines et est à la bonne place à la suite d'un bon travail de Prevljak (67', 3-3).

Les deux équipes poussent pour prendre les trois points, et la pièce peut basculer d'un côté ou de l'autre à n'importe quel moment. Mais au final, chaque équipe prend un point et peut avoir des regrets. Eupen peut oublier les playoffs, alors que OHL perd deux points précieux dans la course au top 4.