🎥 Coupe de France : Jason Denayer buteur avec Lyon qui se qualifie, malgré le doublé d'un ancien Carolo

L'OL s'est facilement qualifié pour les 1/8e de finale de la Coupe de France.

Opposé à Sochaux hier soir, Lyon n'a pas eu trop de mal à empocher sa qualification face au 7e de Ligue 2.

Les Gones menaient 3-1 au repos, des oeuvres de Benlamri (8e), Cornet (10e) et Cherki (45e) alors que l'ancien Carolo Chris Bedia (41e) réduisait le score pour les visiteurs.

Après le repos, l'Ivoirien Bedia inscrivait son deuxième but de la soirée (56e) et relançait Sochaux dans la partie.

Mais Jason Denayer, entré au jeu à la 68e, participait à la fête et marquait un beau but de la tête, le 4e de Lyon (77e) et son deuxième but de la saison.

En toute fin de match, Cherki (88e) fixait le score et la qualification définitivement en plantant le 5e but de l'OL qui continue son chemin en coupe.