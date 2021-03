Accrochés par Malines, les Mauves loupent (encore) le coche

Comme au match aller, Anderlecht a eu l'avantage contre le Kavé, mais comme au match aller, les Malinois sont revenus au score. Le Sporting et le Kavé se quittent sans avoir réussi à se départager (1-1).

Dans un match capital pour le top 4, Vincent Kompany avait décidé de faire confiance à la majorité des joueurs qui avaient arraché la qualification pour les demi-finales de la Coupe de Belgique: seuls Hannes Delcroix et Kemar Lawrence retrouvaient une place dans le onze de base.

Un onze qui a mis du temps à se mettre en route et c'est d'ailleurs le Kavé qui s'est ménagé la première belle opportunité de la rencontre. Une frappe à distance de Shved qui passait juste à côté du but aux alentours de la demi-heure de jeu.

La solution est finalement tombée juste avant la pause. Sur un penalty provoqué et parfaitement transformé par Lukas Nmecha: le 13e but de la saison en championnat (le 8e sur penalty) de l'attaquant allemand qui permettait au Sporting de rentrer aux vestiaires avec l'avantage.

Un partage qui n'arrange personne

Un but qui a aussi boosté les Mauves, bien plus incisifs et offensifs au retour des vestiaires, malgré la blessure d'Hannes Delcroix, contraint de céder sa place dès les premières minutes de la seconde période. Mais comme souvent cette saison, le Sporting n'a pas su profiter de son temps fort pour enfoncer le clou.

Et s'est fait punir. Une faute de Murillo sur Shved dans le rectangle et Igor De Camargo ne se faisait pas prier pour inscrire, sur penalty, son sixième but de la saison. Une égalisation qui a permis aux Malinois d'inverser le sens de la rencontre, mais pas de faire la différence.

Les deux équipes se quittent donc sur un partage logique... qui ne fait les affaires de personne. Anderlecht revient provisoirement à hauteur de Genk et Ostende, mais reste coincé à la cinquième place, Malines reste en dehors du top 8.