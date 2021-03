Les premières minutes carolos de Cédric Kipré

Le Français aura dû prendre son mal en patience, il a enfin eu sa chance, vendredi soir.

Après une première partie de saison sans jouer en Angleterre, Cédric Kipré a opté pour Charleroi pour se relancer. Arrivé en toute fin de mercato, le Français aura dû patienter plus d'un mois avant d'obtenir sa première titularisation et ses premières minutes en Pro League.

Il était donc "satisfait" d'avoir enfin pu montrer ce qu'il a dans le ventre, à l'issue de la partie. "Je n'ai plus joué de match officiel depuis très longtemps et j'étais très content de retrouver le terrain. Ca m'a fait plaisir, mais malheureusement on n'a pas pris les trois points et c'est la note négative de la soirée", regrette le défenseur central, prêté par West Bromwich Albion, au micro de RCSC TV.